ХК "Динамо-Минск" стал лауреатом премии в сфере спортивного маркетинга MarSpo Awards

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" отметили в четырех номинациях по итогам ежегодной профессиональной премии в области спортивного маркетинга MarSpo Awards - 2021, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "зубров".

Минчане стали лучшими в двух номинациях: "Лучший малобюджетный проект" - "День домашних животных" и "Лучший спецпроект" - сериал "Зубрилити".

Кроме того, кейс минского "Динамо" стал вторым в номинации "Лучшая спонсорская активация" (бюджет до 1 млн российских рублей). Клубный YouTube-канал занял третье место в номинации "Лучшая работа клубного телевидения".-0-