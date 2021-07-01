ХК "Гомель" представит Беларусь в розыгрыше Континентального кубка IIHF

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладатель серебра минувшего сезона чемпионата Беларуси по хоккею "Гомель" представит Беларусь в розыгрыше Континентального кубка Международной федерации хоккея (IIHF). Такая информация размещена на официальном сайте организации.

"Рыси" попали в группу F, которая проведет свои матчи в Ольборге (Дания). Соперниками подопечных Сергея Стася будут "Ольборг Пайрэтс" (Дания), "Шеффилд Стилерз" (Великобритания) и команда-победитель одной из групп предварительного раунда с наивысшим рейтингом IIHF. Матчи пройдут с 19 по 21 ноября 2021 года.

Белорусские команды четырежды выигрывали Континентальный кубок IIHF. Минская "Юность" является рекордсменом состязаний, записав на свой счет три виктории (2006/2007, 2010/2011, 2017/2018). Также в сезоне 2014/2015 трофей выигрывал гродненский "Неман".-0-