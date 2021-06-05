ХК "Минск" выиграл золото чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ХК "Минск" выиграв в серии из трех побед у брестского "Строителя" стал обладателем золота чемпионата Беларуси по хоккею на траве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичной дружины.

После того как команды обменялись победами в Минске и Бресте, записав на свой счет по две виктории, судьба золота чемпионата Беларуси решалась в пятом матче, который выиграли минчане - 0:0 ( по буллитам-4:3).

Болельщики на переполненных трибунах стадиона в минском Центральном детском парке культуры им. Горького стали свидетелями зрелищного матча, богатого на голевые моменты. Однако с реализацией у игроков обеих дружин возникли трудности и развязка наступила в серии буллитов. Решающее взятие ворот записал на свой счет нападающий столичного клуба Александр Гончаров.

После матча главный тренер "ХК Минск" Сергей Дроздов прокомментировал успех подопечных:

" Расслабились… Привыкли к тому, что всегда выигрываем финал. На этот раз соперник не дал спуску. Хочу похвалить Брест- отличная обученная команда. Рад, что в чемпионате такое соперничество",- отметил он.-0-