ХК "Нефтехимик" меняет главного тренера

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер российского хоккейного клуба "Нефтехимик" Андрей Назаров отстранен от своей должности, исполнение обязанностей возложено на Вячеслава Буцаева. Такая информация размещена на официальном сайте нижнекамского клуба, сообщает БЕЛТА.

Отставка Андрея Назарова произошла перед очередным матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским "Динамо", который пройдет 26 декабря в Риге.

Нижнекамский клуб занимает десятое место в Восточной конференции, имея в активе 35 очков после 42 матчей.

Андрей Назаров возглавлял "Нефтехимик" с 2016 года. В прошлом сезоне нижнекамский клуб пробился в плей-офф, где проиграл в серии челябинскому "Трактору" (1:4).-0-