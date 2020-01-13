Хоккеист минского "Динамо" Артем Аносов признан лучшим новичком 17-й недели в чемпионате КХЛ

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеист минского "Динамо" Артем Аносов признан лучшим новичком недели. Такая информация содержится на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Артем Аносов отметился голевыми передачами в обоих матчах 17-й недели чемпионата КХЛ. Набранные очки стали для 20-летнего белорусского игрока первыми в Лиге. Форвард завершил оба матча с положительной оценкой полезности при общем показателе +1, в среднем проводя на льду 10 мин. 27 сек.

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги на основании статистических данных выступлений игроков, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро КХЛ и аналитической оценки матчей, определила лауреатов 17-й недели турнира в четырех номинациях. Помимо Артема Аносова лауреатами стали Юлиус Гудачек (лучший вратарь; "Спартак"), Сами Леписте (лучший защитник; "Йокерит"), Никлас Йенсен (Лучший нападающий; "Йокерит").-0-