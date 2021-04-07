Хоккеист минского "Динамо" Илья Соловьев подписал контракт новичка с "Калгари Флэймз"

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский защитник Илья Соловьев, выступавший за минское "Динамо", подписал контракт новичка с клубом НХЛ "Калгари Флэймз". Такая информация размещена на официальном сайте канадской дружины, сообщает БЕЛТА.

Как сообщается пресс-службой команды из города в провинции Альберта, соглашение с 20-летним воспитанником могилевской школы хоккея подписано на три года. Ранее Илья Соловьев выбран "Калгари" на драфте НХЛ 2020 года под 205-м номером.

В сезоне-2020/21 форвард выступал за минское "Динамо", в составе которого в 46 матчах регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ набрал 10 очков (2 гола и 8 результативных передач).-0-