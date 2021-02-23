Хоккеисты "Ак Барса" победили "Барыс" в матче чемпионата КХЛ

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты казанского "Ак Барса" победили "Барыс" из Нур-Султана в матче чемпионата КХЛ. Игра завершилась в овертайме в пользу казанской дружины со счетом 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда из Казахстана смогла открыть счет, благодаря голам Кертиса Волка на 20-й и Даррена Дица на 32-й минутах игры.

Казанцы смогли отыграться. За хозяев площадки забрасывали Виктор Тихонов на 35-й минуте и Дмитрий Юдин на 51-й. Однако казахстанские хоккеисты вновь провели успешную атаку, и на 52-й минуте их вновь вывел вперед Филип Вароне (52-я минута). Команде из столицы Татарстана удалось отыграться через минуту, благодаря Кириллу Петрову.

После этого команды решили не рисковать и матч продолжился в овертайме. На второй минуте дополнительного времени победу хозяевам принес Артем Галимов.

Оба клуба уже гарантировали себе участие в плей-офф. "Ак Барс" возглавляет таблицу Восточной конференции КХЛ с 89 очками, а "Барыс" идет на шестой позиции, имея в своем активе 67 пунктов.

В Ярославле местный "Локомотив", который тренирует белорусский наставник Андрей Скабелка, уверенно переиграл нижегородское "Торпедо", цвета которого защищает белорусский центральный нападающий Андрей Белевич - 4:1 (2:1, 2:0, 0:0).

У ярославцев шайбы на счету Егора Коршкова, Андре Петерссона, Павла Красковского и Дениса Алексеева. У "Торпедо" единственная шайба на счету Дамира Жафярова. Тут также обе команды уже готовятся к следующей стадии чемпионата КХЛ. Отметим, что для "железнодорожников" это четвертая виктория подряд.-0-