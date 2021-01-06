Хоккеисты "Амура" одержали победу над "Барысом" в матче чемпионата КХЛ

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Амура" одержали победу над "Барысом" из Нур-Султана в матче чемпионата КХЛ со счетом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в Хабаровске проходил с заметным преимуществом хозяев, которые открыли счет на 10-й минуте встречи. Отличился Кирилл Рассказов. Вторую шайбу в ворота "Барыса" спустя восемь минут отправил Гинек Зогорна. Он же отличился на 22-й минуте матча, фактически сняв все вопросы о победителе встречи. Но на этом хозяева льда не остановились. Александр Горшков и Владимир Бутузов довели счет до еще более крупного. Впрочем, гости все же смогли распечатать ворота "Амура". В рядах казахстанской дружины отличился Даррен Диц, оформивший шайбу престижа.

Таким образом "Амур" прервал пятиматчевую серию поражений в чемпионате КХЛ. Следующим соперником "тигров" 10 января станет "Куньлунь Ред Стар".-0-