Хоккеисты Беларуси сыграют с командой США на Рождественском турнире в Минске

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На льду минской "Чижовка-Арены" сегодня продолжатся матчи первого этапа XVI Рождественского любительского турнира на приз Президента Республики Беларусь, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хоккейная команда главы белорусского государства, выступающая в предварительной группе А, в 19.00 на главной площадке турнира встретится с командой США, которая впервые принимает участие в этих соревнованиях. Накануне ледовая дружина Президента Беларуси победила сборную Международной федерации хоккея (IIHF) со счетом 11:3.

В группе D хоккеисты Балтии, которые в первом матче разошлись миром с командой Германии - 7:7, сыграют сегодня с россиянами (начало в 13.00; большая арена).

В группе С команда Украины, обыгравшая соперников из Швейцарии со счетом 4:1, встретится с финнами (13.30; малая арена).

В группе В китайская команда, проигравшая вчера хоккеистам ОАЭ со счетом 11:17, попытается дать бой сборной Балкан (19.30; малая арена).

Организаторами турнира являются Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство спорта и туризма, Мингорисполком.-0-