13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Далласа" укрепили преимущество в финале Западной конференции НХЛ. Команда Рика Боунесса обыграла "Вегас" - 2:1 (0:0, 2:1, 0:0). Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу "звезд", соообщает корреспондент БЕЛТА.

Игроки "Вегаса" начали матч более активно, но открыть счет у команды Питера Дебура не вышло. Затем у "золотых рыцарей" начались удаления, но их соперники из этого выгоды не извлекли. Более того, техасцы сами начали нарушать правила. Но и в данном случае наказания в виде пропущенных шайб не последовало.

Во втором периоде команда из Невады усилила натиск на оборону соперников, но "звезды" капитулировали лишь однажды. Алек Мартинес отличным броском отправил шайбу под "блин" Антона Худобина. После гола "Вегас" продолжил уверенно играть первым номером, игроки "Далласа" выжидали момент для разящей контратаки. И он случился. Нэйт Шмидт потерял шайбу. Она отскочила к Джо Павелски, который переместился к левому кругу вбрасывания и "выстрелил" по воротам. Виновник данной ситуации неудачно подставил клюшку и шайба, срикошетив, перелетела стража ворот "золотых рыцарей" и оказалась в правом углу ворот.

Окончательный счет матча установил Джейми Бенн, удачно сыгравший на добивании и поразивший левый угол неприятельских ворот.

В дальнейшем хоккеисты "Вегаса" имели массу моментов, но вратарь "Далласа" Антон Худобин, который совершил более 30 сейвов за матч, больше ошибок не допускал.

Таким образом, счет в серии до четырех викторий стал 3:1 в пользу "Далласа". Следующий матч финальной серии Западной конференции состоится 15 сентября.-0-