Хоккеисты "Динамо-Минск" Доминик Фурх и Алексей Протас стали игроками недели в КХЛ

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. КХЛ определила лучших игроков десятой недели турнира (включая матчи 7 и 8 ноября) в четырех номинациях. В двух из них лауреатами стали хоккеисты белорусской команды "Динамо-Минск" Доминик Фурх и Алексей Протас, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Беларуси.

Доминик Фурх признан лучшим вратарем. Шатаут в матче с "Сибирью" стал для него первым в сезоне и 21-м в КХЛ. По воротам чешского легионера минчан было нанесено 98 бросков, из которых он отразил 97,96% (лучший результат недели). Коэффициент надежности составил 0,67 (лучший результат недели).

Алексей Протас стал лучшим новичком недели, набрав 3 (1+2) очка в трех гостевых матчах. Шайба в матче с "Сибирью" стала для 19-летнего форварда пятой в текущем сезоне. Алексей Протас в среднем проводил на льду 12 минут 10 секунд, провел один силовой прием и заблокировал один бросок соперника.

Лучшим защитником игровой недели также признан Виктор Антипин (СКА), а нападающим - Либор Гудачек ("Нефтехимик").-0-