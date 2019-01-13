Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли в гостях московскому ЦСКА

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" в гостях потерпели поражение от лидера чемпионата КХЛ московского ЦСКА со счетом 0:3 (0:1, 0:2, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Противостоять армейскому клубу динамовцам в каждом сезоне непросто. В текущем чемпионате команды встречались 6 января в Минске, и ЦСКА добился победы - 2:1. В прошедшей встрече в Москве подопечные Андрея Сидоренко уступили в скорости и не смогли сдержать натиск хозяев площадки.

ЦСКА - "Динамо-Минск" - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Москва. "ЦСКА-Арена". 9880 зрителей.

ЦСКА: Юханссон (Сорокин); Блажиевский - Марченко, Капризов - Вей - Григоренко; Романов - Робинсон, Скотт (к) - Карнаухов - Хансен; Пашнин - Науменков, Мамин - Шалунов - Окулов; Слепышев - Светлаков - Телегин; Чмыхов.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Лисовец - Хенкель, Степанов - Терещенко (к) - А.Костицын; Блум - Готовец, Бут - Хауден - Пулккинен; Уиркош - Бокун, Когалев - Ковыршин - С.Костицын; Китаров - Волков - Литвинов; Знахаренко, Дроздов.

Шайбы: 1:0 - Шалунов (Окулов, Чмыхов, 11.14). 2:0 - Светлаков (Телегин, Пашнин, 31.01). 3:0 - Слепышев ( Григоренко, Капризов, 36.33, в большинстве).

Броски: 40 -14.

Штраф: 6 - 6.

По сравнению с гостевым матчем 11 января в Магнитогорске с "Металлургом", последний рубеж обороны у "зубров" вместо Михаила Карнаухова занял Юнас Энрот. Шведский голкипер "Динамо" старался отразить максимальное количество бросков оппонентов, но и он оказался бессилен в первом периоде после мощого щелчка Максима Шалунова - 1:0.

Во вторые двадцать минут встречи армейцы еще чаще угрожали воротам динамовцев. В итоге Андрей Светлаков и Антон Слепышев увеличили преимущество в счете ЦСКА - 3:0.

В заключительном периоде хоккеисты "Динамо" постарались активнее действовать в нападении. Андрей Степанов, для которого прошедший матч стал 400-м в КХЛ, навязывал силовую борьбу соперникам, несколько раз хозяев выручил голкипер армейцев Ларс Юханссон.

Белорусская команда очередной матч чемпионата КХЛ проведет 15 января. В гости к динамовцам приедет подмосковный «Витязь». Начало встречи на "Минск-Арене" в 19.30. После этой встречи подопечных Андрея Сидоренко ждет выезд в Санкт-Петербург, Ригу и Брастилаву.-0-