Хоккеисты "Динамо-Молодечно" с минимальным счетом обыграли "Шахтер" в экстралиге

Во время матча. Фото ХК "Шахтер"

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Молодечно" с минимальным счетом 1:0 обыграли солигорский "Шахтер" в очередном матче чемпионата Беларуси в экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Единственная шайба в матче была заброшена в середине второго периода на 31-й минуте, автором гола стал Егор Воронов. После завершения встречи главный тренер молодечненцев Юрий Файков отметил низкую реализацию моментов, но похвалил своих подопечных за четкое выполнение плана на игру в обороне.

Лидер экстралиги минская "Юность" не оставила шансов молодежной сборной Беларуси до 20 лет - 8:0. Хоккеисты "Лиды" продолжают набирать очки, обыграв на своей площадке жлобинский "Металлург" - 4:1.

Турнирное положение: "Юность-Минск" - 94 (39), "Неман" - 79 (37), "Шахтер" - 78 (39), "Динамо-Молодечно" - 69 (40), "Гомель" - 54 (38), "Лида" - 40 (39), "Металлург-Жлобин" - 39 (39), Беларусь U-20 - 12 (39).

Ближайшие матчи в экстралиге состоятся 12 января. "Шахтер" сыграет с "Юностью", молодежная сборная Беларуси встретится с "Динамо-Молодечно", "Лида" в областном дерби постарается отобрать очки у гродненского "Немана".-0-