15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Молодечно" уступили "Шахтеру" в матче чемпионата Беларуси. Поединок завершился в дополнительное время со счетом 2:3 (1:1,1:1,0:0,0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Со стартового свистка "горняки" начали атаки на ворота соперников и уже на второй минуте встречи праздновали успех. Шайбу забросил Данила Карабань. Молодечненцы отыгрались через три с половиной минуты. Метким броском отличился Кирилл Никулин. До перерыва счет не изменился.

Во второй трети матча команды вновь обменялись шайбами. Однако на сей раз первыми отличились хозяева льда: Вячеслав Грецкий, которому ассистировали Павел Копытин и Александр Суворов. "Шахтер" отыгрался силами Никиты Ремезова.

В третьем периоде команды поочередно угрожали воротам друг друга, чередуя периоды активности с игрой от обороны. Однако до финальной сирены счет не изменился. В овертайме же удача улыбнулась команде из Солигорска. Отличился Никита Ремезов, оформивший голевой дубль.

Что касается остальных поединков игрового дня чемпионата страны, то "Гомель" крупно обыграл оршанский "Локомотив" - 4:1 (1:0, 3:0, 0:1), а "Металлург-Жлобин" оказался сильнее "Могилева" - 5:4 (2:2, 2:0, 1:2).-0-