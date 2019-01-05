Хоккеисты Финляндии и США сыграют в финале молодежного ЧМ

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборных Финляндии и США сыграют в финале молодежного чемпионата мира в элитном дивизионе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальных матчах, которые состоялись в канадском Ванкувере, американская команда одолела соперников из России - 2:1. Голы у победителей в активе Оливера Вальстрема и Саши Хмелевского, у российской дружины точным броском отметился в середине второго периода Григорий Денисенко. Подопечные Валерия Брагина на пути к 1/2 финала на предыдущей стадии турнира обыграли Словакию - 8:3.

Сборная Финляндии на групповой стадии не считалась фаворитом чемпионата, но в плей-офф преобразилась, обыграв в четвертьфинале в овертайме Канаду - 2:1, а в полуфинале не оставила шансов Швейцарии - 6:1.

В матче за 3-е место мирового форума 6 января сыграют Россия и Швейцария, а за главный приз поборются сборные США и Финляндии.

Покинула элитный дивизион чемпионата мира Дания, которая в утешительных матчах уступила дважды Казахстану со счетом 3:4 (3 января) и 0:4 (4 января). В следующем сезоне датчане сыграют в дивизионе I группы А с командами Беларуси, Норвегии, Латвии, Австрии и Словении.-0-