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17 сентября 2020, 22:10

Хоккеисты "Гомеля" крупно обыграли "Юность" в матче чемпионата Беларуси

Фото ХК "Юность-Минск" 
Фото ХК "Юность-Минск" 

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" разгромили "Юность" в матче чемпионата Беларуси. Игра завершилась в пользу команды Сергея Стася со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Рыси" с самого начала показали серьезность своих намерений. Уже на 4-й минуте им удалось провести голевую атаку. Никита Мицкевич из "Юности" нарушил правила, а в большинстве отличился Игорь Ревенко. Такой счет держался меньше минуты. Всеволод Кашкар сравнял счет после удаления Евгения Кунцевича. Несмотря на обилие опасных моментов, в первом периоде зрители больше заброшенных шайб не увидели.

Во второй трети поединка Александр Скоренов вывел "Гомель" вперед. На сей раз у хозяев льда было на целых двух хоккеистов больше. Окончательный счет в пользу команды с берегов Сожа установили в третьем периоде Игорь Ревенко и Герман Нестеров. В этот раз обе шайбы были заброшены "рысями" в равных составах.

В оставшихся трех встречах экстралиги А отметим крупную победу "Динамо-Молодечно" над оршанским "Локомотивом" - 4:0 (2:0, 0:0, 2:0). Голевой дубль в составе команды Константина Кольцова оформил Никита Пышкайло. Кроме того, у молодечненцев отличились Игорь Мартынов и Александр Суворов.

Солигорский "Шахтер" в овертайме сломил сопротивление "Металлург-Жлобин" - 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). У "горняков" в основное время матча забрасывали Александр Жидких и Никита Ремезов. В дополнительное время взятием ворот отметился Артем Кислый. У проигравших голевые атаки своей команды точными бросками завершал Алексей Ефименко, оформивший дубль. Также отметим первую в сезоне победу "Немана". Гродненский клуб в родных стенах заставил капитулировать "Могилев". Ворота "львов" поразили Кристиан Дзюбиньски и Александр Малявко.

Следующий тур экстралиги А намечен на 19 сентября.-0-

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