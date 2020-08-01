Хоккеисты "Гомеля" обыграли "Лиду" и заняли 3-е место на турнире памяти Александра Дубко

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля", крупно обыграв "Лиду", заняли третье место на турнире памяти Александра Дубко. Матч завершился в пользу подопечных Сергея Стася со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хоккеисты обеих команд были полны решимости добиться успеха и активно начали игру. Гомельчане атаковали опаснее соперников, но счет первыми открыли "рыцари". На девятой минуте матча отличился Александр Бунец. К сожалению поклонников дружины, преимущество "Лиды" продержалось не долго. "Рыси" усилили натиск, и защита команды Алексея Емельянова не выдержала. Сначала счет сравнял Иван Секерин, а затем Егор Корбит вывел гомельчан вперед.

Во втором периоде наступила голевая засуха. Моменты были как у одной, так и другой команды, но шайба упорно не шла в ворота.

В третьей двадцатиминутке болельщики увидели еще два взятия ворот. Сначала Егор Корбит оформил дубль, а затем Кирилл Бовин забросил четвертую шайбу в ворота лидчан.

Победитель состязаний в Гродно определится в сегодняшнем вечернем противоборстве двух принципиальных соперников - местного "Немана" и столичной "Юности", одержавших до этого по две победы.

Турнир памяти Александра Дубко, уже 16-й, проходит в этом году с 30 июля по 1 августа в Гродно. Он назван в честь бывшего председателя Гродненского облисполкома, который много внимания уделял развитию хоккея в регионе. В конце 1980-х годов, будучи председателем колхоза "Прогресс", Александр Дубко взял под опеку появившуюся в Гродно хоккейную команду, которая стала успешно выступать в чемпионате СССР под названием "Прогресс"-ШВСМ. В ее составе были многие будущие хоккеисты сборной Беларуси, в том числе Руслан Салей, Олег Антоненко, Олег Хмыль. В дальнейшем Александр Дубко также старался помогать команде из Гродно, которая уже под названием "Неман" выиграла ВЕХЛ в 1996 году, а в 1998-м впервые стала чемпионом Беларуси.-0-

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