Хоккеисты "Гомеля" обыграли "Шахтер" и вышли в "Финал четырех" Кубка Салея-2020

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" обыграли "Шахтер" в гостевом поединке группового этапа Кубка Салея-2020. Матч завершился в пользу "рысей" со счетом 2:0 (0:0, 0:1, 0:1). Победа открыла им путь в "Финал четырех" турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Сергея Стася после осечки в поединке с новополоцким "Химиком" были полны решимости доказать, что поражение от команды Олега Хмыля было лишь досадным эпизодом на пути к "Финалу четырех" Кубка Салея нынешнего сезона. И это им удалось. Впрочем, солигорчане постарались сделать все, что бы осложнить жизнь гостевой дружине. Матч изобиловал силовыми приемами, игроки обеих дружин действовали на грани фола.

Дивиденды из такого хоккея извлекли гомельчане, которые открыли счет в начале второго периода. Отличился Александр Скоренов. В дальнейшем "рыси" перестроились на игру вторым номером, а "горняки" пытались изменить ситуацию, ища счастья в атаке. Но, к огорчению болельщиков "Шахтера", сделать им это не удалось. В "рамке" гомельчан был хорош Андрей Грищенко, отводивший угрозы от ворот своей команды. Напротив, в третьем периоде гостевая дружина смогла еще больше увеличить свое преимущество при игре пять на три. Окончательный счет установил Иван Секерин.

Помимо матча в Солигорске, в группе А "Металлург" из Жлобина на своей площадке принимал новполоцкий "Химик", а "Брест" играл против "Авиатора" из Барановичей.

Жлобинская дружина, которая претендовала на первенство в группе, не смогла справиться с командой из Новополоцка, пропустив шайбы от Владислава Ковалевича и Романа Ментюка в первом периоде. Именно победа команды из Витебской области cо счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) открыла путь в "Финал четырех" Кубка Салея-2020 для хоккеистов Гомеля.

Брестчане в свою очередь уверенно разобрались с "Авиатором", результативно проведя первый период – 3:1 (2:0, 1:1, 0:0). В рядах победителей отличились Илья Балаболкин, Андрей Колосов и Павел Корсаков. У проигравших шайбу забросил Александр Паценкин.

Решающий раунд Кубка Салея состоится 29-30 августа в формате "Финала четырех". В первый день этого этапа турнира победители групповой стадии встретятся со столичными "Юностью" и "Динамо". На следующий день состоятся матчи за 3-е место и решающий поединок.

Место проведения "Финала четырех" будет определено после окончания группового раунда турнира. Решающие поединки примет одна из дружин квартета, которым предстоит оспаривать почетный трофей.

Действующий победитель Кубка Салея - минская "Юность". Год назад в споре за титул минские хоккеисты обыграли "Динамо-Молодечно" со счетом 3:2. Столичная дружина стала рекордсменом турнира, записав на свой счет шесть побед.-0-