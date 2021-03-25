Хоккеисты "Гомеля" вышли в финал Кубка Президента

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" в овертайме победили солигорский "Шахтер" со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) и вышли в финал Кубка Президента. "Рыси" добились такого результата впервые с 2009 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок в Солигорске начался с атак хозяев площадки, которые нагнетали ситуацию у ворот Максима Лубского, стараясь забросить как можно быстрей. Это принесло свои плоды на пятой минуте встречи, когда хоккеисты из города калийщиков открыли счет благодаря Сергею Станкевичу.

Впрочем, гомельчане не сдались и ответили голевой атакой Владислава Бойко, который подхватил шайбу после ошибки игроков солигорской команды и выйдя один на один с вратарем сравнял счет.

После того как счет сравнялся, команда Сергея Стася, который наблюдал за действием подопечных с трибун, вновь отошла на оборонительные рубежи, сделав ставку на острые контрвыпады. Однако во втором периоде "горняки" вновь смогли огорчить "рысей". Игорь Карабанов первым успел к шайбе, которая оказалась на пятаке перед воротами и не промахнулся. Впрочем, вновь хозяева льда радовались недолго. Голом за "Гомель" отметился Николай Сусло.

В заключительном периоде гомельчане сделали ставку на форчекинг, дожидаясь ошибок соперников и это им удалось. Впервые за матч гости вышли вперед. Александр Скоренов оставленный без опеки защитников завершил комбинацию, начатую Максимом Магалецким и Игорем Ревенко. Но это было еще не все.

Солигорчане приложили усилия, чтобы сравнять счет, сняли вратаря и менее чем за минуту до финальной сирены реализовали большинство после удаления Романа Рачинского за выброс шайбы. Отличился Сергей Боголейша мощным броском.

В овертайме "Шахтер" сначала выдержал натиск команды Сергея Стася, но в итоге был вынужден сдаться после гола Михаила Ковалева. Таким образом "рыси" выиграли серию до четырех побед со счетом 4:1 и вышли в финал Кубка Президента.-0-