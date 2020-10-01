Хоккеисты гродненского "Немана" одержали третью викторию подряд в чемпионате Беларуси

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского "Немана" одержали в чемпионате Беларуси третью викторию подряд. Подопечными Сергея Пушкова по буллитам был обыгран "Гомель" - 4:3 (0:3, 1:0, 2:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Провалив первый период, гродненцы смогли взять себя в руки и одержать волевую победу. У "рысей" шайбы забрасывали Кирилл Куцырь, Кирилл Межейников и Олег Качеловский. У победителей дублем отметился Эдуард Насыбуллин, одна шайба на счету Артема Левши. В серии буллитов точку поставил игрок "Немана" Игорь Варивончик.

В еще одном матче дня "Динамо-Молодечно" с минимальным преимуществом обыграло "Металлург-Жлобин" - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). В команде Константина Кольцова, которая по ходу матча вела в две шайбы, забрасывали Андрей Геращенко, Александр Суворов и Дмитрий Амброжейчик. В стане "стальных волков" голы на счету Антона Угольникова и Алексея Михнова.

Также отметим, что "Шахтер" из Солигорска не испытал проблем в поединке против "Могилева" - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). У команды из города калийщиков отличились Егор Мажуга, Никита Ремезов, Артем Кислый и Роман Крикуненко. "Львы" ответили шайбой престижа от Игоря Лапшова.-0-