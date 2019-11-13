Хоккеисты гродненского "Немана" отправились на полуфинал Континентального кубка IIHF

13 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Подопечные Сергея Пушкова взяли курс на польский Краков, где с 15 по 17 ноября примут участие в третьем раунде Континентального кубка IIHF, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный аккаунт команды.

В список игроков, которым предстоит бороться за выход в решающую стадию розыгрыша почетного трофея, попали следующие хоккеисты: Максим Городецкий, Виталий Трус, Павел Шелесный, Алексей Бадун, Матвей Божко, Антон Гришанов, Сами Йекунен, Валттери Хиетанен, Михаил Хоромандо, Йоонас Хурри, Павел Ажгирей, Игорь Варивончик, Никита Двуреченский, Антон Елисеенко, Артем Кислый, Артем Левша, Роман Малиновский, Александр Малявко, Сергей Малявко, Никита Ремезов, Егор Степанов, Николай Сусло, Виктор Туркин, Тимо Хильтунен.

Соперниками гродненской команды станут: "Краковия" (Краков, Польша), "Бейбарыс" (Атырау, Казахстан) и "Донбасс" (Донецк, Украина).

Свой первый матч "Неман" сыграет 15 ноября в 16:00 против "Донбасса". Затем белорусский клуб ждут встречи с "Краковией"(16 ноября; 21:00) и "Бейбарысом" (17 ноября; 16:00). В финал Континентального кубка IIHF выйдут две лучшие дружины турнира. Решающая стадия розыгрыша состоится с 10 по 12 января 2020 года.

Белорусские команды четырежды становились обладателями Континентального кубка IIHF: минская "Юность" в 2006/2007, 2010/2011 и 2017/2018 годах, а гродненский "Неман" в 2014/2015 году. -0-