Хоккеисты из стран ЕАЭС перестанут считаться легионерами в российских клубах

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), имеющие право выступать за национальные сборные своих государств, не будут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях по хоккею. Такая информация содержится на сайте Министерства спорта России.

Ранее подобная норма действовала в российских турнирах лишь для белорусов. Помимо хоккея, спортсмены из стран ЕАЭС обретут одинаковый статус с российскими игроками в гандболе, водном поло и хоккее с мячом.

Вместе с тем команды, выступающие в хоккейном первенстве России среди юниоров (до 21 года), отныне не имеют права заявлять легионеров. Клубы из Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) имеют право заявить не более четырех иностранных хоккеистов. Однако это правило не касается вратарей.-0-