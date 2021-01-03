Хоккеисты ярославского "Локомотива" крупно обыграли подмосковный "Витязь" в матче чемпионата КХЛ

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты ярославского "Локомотива", который возглавляет белорусский специалист Андрей Скабелка, крупно обыграли подмосковный "Витязь" в матче чемпионата КХЛ со счетом 7:1 (2:0, 0:0, 5:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

У ярославской дружины хет-трик оформил экс -игрок минского и московского "Динамо" Тему Пулккинен. Кроме того, шайбы в ворота подмосковной команды отправляли Антон Ландер, Георгий Иванов, Артур Каюмов и Михаил Беляев. У "Витязя" автором единственной заброшенной шайбы стал Линус Хультстрем.

В Москве местный ЦСКА в овертайме обыграл финский "Йокерит" – 5:4 (1:1, 3:1, 0:2, 1:0). За "армейцев" забрасывали Максим Шалунов, дважды Андрей Светлаков, Клас Дальбек и Максим Соркин. У "джокеров" результативные атаки на счету Джордана Шредера, который стал автором дубля, а также Брайана О"Нилла и Виктора Лева. Cтоит отметить, что нападающий ЦСКА Максим Шалунов набрал баллы в седьмой игре подряд.

"Сибирь" в Нижнекамске не справилась с местным "Нефтехимиком", который обыграл гостей всухую – 3:0 (0:0, 2:0 1:0). Взятия ворот на свой счет записали Ильдар Шиксатдаров, Рафаэль Бикмуллини Марат Хайруллин. Кроме того, одним из главных героев матча стал вратарь команды из Татарстана Евгений Иванников, отразивший 27 бросков и впервые в сезоне оформивший шатаут.

В Сочи спор нижегородского "Торпедо" и местного одноименного клуба завершился в пользу гостей – 5:2 (2:1, 1:0, 2:1). Шайбы в составе команды за которую выступает белорус Андрей Белевич забросили Крис Терри (дважды), Энди Миле, Дамир Жафяров и Зият Пайгин. У "Сочи" голами отметились Владислав Валенцов и Даниил Мироманов.

Не порадовали болельщиков результативностью уфимский "Салават Юлаев" и екатеринбургский "Автомобилист". Матч в столице Башкортостана завершился со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу "Салавата". Команда Томи Ламса оформила победу в овертайме, благодаря голу Филипа Ларсена. Вратарь уфимцев Юха Метсола отразил 21 бросок и помог своей команде одержать третью победу подряд.-0-