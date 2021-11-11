Хоккеисты юниорской сборной Беларуси обыграли команду Германии на турнире четырех наций в Словакии

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты юниорской сборной Беларуси (U-18) обыграли сверстников из Германии на турнире четырех наций в Пьештянах (Словакия). Матч завершился со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде белорусы имели игровое преимущество, которое привело к взятию ворот немцев на 16-й минуте матча. Белорусы играли в большинстве после удаления Никласа Хюбнера за подножку. Отличился Леонид Булгаков, с помощью Даниила Омелюсика.

Если в стартовом отрезке матча немцы остро контратаковали, то во втором периоде белорусы окончательно перехватили инициативу, забросив две шайбы. Сначала в большинстве увеличил разницу в счете Матвей Ладутько, которому ассистировал Семен Морщенок. Затем в равных составах третью шайбу для сборной Беларуси забросил Матвей Шидловский после передачи Матвея Ладутько.

На этом белорусские юниоры не остановились, еще дважды отметившись взятием ворот немецких сверстников. При игре в формате 5 на 3 отличился Семен Морщенок, до этого отметившийся ассистентским баллом. Окончательный счет установил Леонид Булгаков, реализовавший большинство и оформивший голевой дубль.

В еще одном матче первого дня турнира в Пьештянах словацкие юниоры уверенно разобрались со сверстниками из Дании – 5:1.

12 ноября на соревнованиях, проходящих на курорте в Трнавской области будет сыграно два матча. Сначала белорусы поспорят с датчанами, а затем на лед Истон-арены выйдут юниорские сборные Словакии и Германии.-0-