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02 февраля 2020, 20:41

Хоккеисты юниорской сборной Беларуси отправятся в Словакию для участия в международном турнире

Фото из архива
Фото из архива

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты юниорской сборной Беларуси (U-18) отправятся в Словакию для участия в международном турнире Dzurilla Cup, который пройдет 6-8 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея.

Главный тренер дружины Александр Руммо сделал ставку на следующих игроков:

Вратари - Иван Жигалов, Алексей Колосов.

Защитники - Кирилл Буйнич, Егор Юзленко, Дмитрий Кузьмин, Никита Парфенюк, Кирилл Ярута, Олег Пожиган, Егор Долкарт.

Нападающие - Евгений Сапельников, Александр Пальчик, Марк Ярута, Илья Спат, Герман Пироговский, Виталий Антонович, Александр Суворов, Сергей Кузнецов, Станислав Герасимов, Егор Чезганов, Владислав Демидович, Владислав Полегошко, Владислав Шило.

Белорусы, готовящиеся к чемпионату мира в своей возрастной группе, который состоится в апреле 2020 года, сыграют в Пьештянах со сверстниками из Швейцарии (6 февраля), Словакии (7 февраля) и Германии (8 февраля).-0-

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