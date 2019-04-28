Хоккеисты юниорской сборной Швеции (U-18) победили Россию и стали чемпионами мира

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты юниорской сборной Швеции (U-18) победили в финале в овертайме сверстников из России - 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0) и стали чемпионами мира в своей возрастной категории, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающий матч проходил для россиян сложно. К началу второго периода скандинавы, которые являются организаторами турнира, после точных бросков Лукаса Реймонда и Симона Холмстрема лидировали в счете 2:0. Вторую часть финальной игры россияне провели заметно активнее. В итоге авторами голов стали Василий Подкользин, Родион Амиров, Макисм Грошев - 3:2. Однако шведы довольно быстро отыгрались усилиями Лукаса Реймонда - 3:3. Этот счет не изменился до сирены об окончании третьего периода, а в дополнительное время Лукас Реймонд кистевым броском под перекладину установил окончательный счет - 4:3, в пользу Швеции.

Бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров стала сборная США, которая в матче за третье место обыграла Канаду - 5:2.

Сборная Беларуси под руководством Евгения Есаулова добилась на турнире высокого результата, завершив его на пятом месте.

Юниорская сборная Швеции завоевала золотые награды чемпионата для игроков до 18 лет впервые в своей истории. Россияне чемпионами мира в этой возрастной группе в последний раз становились в 2001 году.-0-