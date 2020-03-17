Хоккеисты "Юности" и "Динамо-Молодечно" проведут четвертый матч полуфинала Кубка Президента

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" и "Динамо-Молодечно" проведут сегодня четвертый матч полуфинальной серии Кубка Президента. Игра пройдет на льду Спортивно-развлекательного центра Молодечно и начнется в 19.30, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обе команды не без проблем пробились в полуфинал. Минчанам понадобилось шесть поединков, чтобы одолеть оршанский "Локомотив", а молодечненцы в семиматчевом противостоянии одолели "Гомель".

Перед этим противоборством счет в серии 2:1 в пользу многократных чемпионов Беларуси. Подопечные Александра Макрицкого использовали преимущество домашней площадки, дважды победив "зубров" в "Чижовка-Арене" (3:2 и 5:3). Команда Дмитрия Кравченко на своем льду была сильнее со счетом 4:2.

Полуфинальная серия Кубка Президента проходит до четырех побед одной из команд.

Кубок Президента вручается победителям плей-офф чемпионата Беларуси. Восемь раз сильнейшей дружиной становилась минская "Юность", у "Немана" на один титул меньше. Кроме них золото национального первенства завоевывали минские клубы "Тивали" (4 раза), "Керамин" (2) и "Динамо" (1), новополоцкий "Полимир" (2), "Гомель" (1), жлобинский "Металлург" (1) и солигорский "Шахтер" (1).-0-