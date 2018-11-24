Хоккеисты "Юности" на последней минуте матча победили "Гомель" в экстралиге

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" на последней минуте домашнего матча в "Чижовка-Арене" победили "Гомель" со счетом 2:1 в экстралиге чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гости под руководством Олег Хмыля после точного броска Евгения Соломонова лидировали на протяжении большей части встречи. Команда Михаила Захарова усилила давление на ворота оппонентов в третьем периоде. Гомельчане часто нарушали правила. В итоге на 55-й минуте Михаил Стефанович сравнял счет, а за 11 секунд до сирены об окончании периода отличился Анатолий Протасеня - 2:1.

Хоккеисты "Шахтера" в Солигорске обыграли жлобинский "Металлург" - 4:0, "Неман" был сильнее в гостях "Динамо-Молодечно" - 2:1. Молодежная сборная Беларуси проиграла "Лиде" со счетом 0:4.

Турнирное положение: "Юность" - 64 очка (25 матчей), "Шахтер" - 55 (25), "Неман" - 52 (24), "Динамо-Молодечно" - 42 (28), "Гомель" - 41 (24), "Лида" - 24 (26), "Металлург-Жлобин" - 24 (26), Беларусь U-20 - 10 (30).

Следующие матчи в экстралиге чемпионата Беларуси состоятся 27 ноября.-0-