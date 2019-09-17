Хоккеисты "Юности" одержали первую победу под руководством Александра Макрицкого, одолев в гостях "Динамо-Молодечно"

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская "Юность" взяла убедительный реванш у "Динамо-Молодечно" за недавнее обидное домашнее поражение, выиграв гостевую встречу со счетом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок в Молодечно с самого начала проходил под диктовку гостей, которые открыли счет в середине первого периода, удачно реализовав выход к воротам Алексея Иванова. Шайбой удачно распорядился Максим Мальцев.

В начале второго периода Денис Цыганов удвоил преимущество подопечных Александра Макрицкого в счете, использовав численное большинство своей команды. Молодчененцы, как всегда хорошо играющие перед домашней публикой, сдаваться не собирались и благодаря усилиям Кучкина и Зубрицкого сравняли счет. Отличились Станислав Кучкин и Александр Зубрицкий. Голевой фейерверк продолжился через две минуты. Максим Парфеевец, оставив не у дел нескольких оппонентов, поразил ворота соперников.

В третьем периоде минчане еще дважды огорчили хозяев площадки. Сначала Станислав Лопачук был точен на пятачке, а затем Максим Мальцев установил окончательный счет.

Из других матчей игрового дня экстралиги отметим выездную победу "Гомеля" над гродненским "Неманом". Команды сыграли строго от обороны, не стремились рисковать. В итоге для выяснения сильнейшего пришлось прибегнуть к буллитам. В лотерее больше повезло гомельчанам. Счет матча - 2:3 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, бул. 0:1).

Солигорский "Шахтер" разгромил на своей площадке лишенный поддержки темпераментной публики "Могилев". "Львы" оказались в роли отыгрывающихся уже на четвертой минуте, однако остановить атакующий порыв "горняков" не смогли. Хоккеисты из города калийщиков выиграли со счетом 7:0 (2:0, 2:0, 3:0).

Наконец-то отпраздновала первую викторию в сезоне "Лида". Под горячую руку "рыцарей" попал жлобинский "Металлург" - 6:2.

После восьмого тура турнирную таблицу с 17 очками возглавил солигорский "Шахтер". На два очка меньше у гродненского "Немана", а "Динамо-Молодечно" после двух поражений кряду откатилось на третью позицию. Впрочем, лидером по потерянным очкам является "Юность". Чемпионы Беларуси, сыграв 5 матчей, заработали 10 пунктов.-0-

Фото ФХБ