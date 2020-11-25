Хоккеисты "Юности" одержали победу над "Металлург-Жлобин" в матче чемпионата Беларуси

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" одержали волевую победу над "Металлург-Жлобин" в матче чемпионата Беларуси. Поединок завершился в пользу команды Александра Макрицкого со счетом 5:4 (1:1, 1:3, 3:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Счет открыли гости благодаря точному броску Виталия Пинчука на 16-й минуте. Минчане отыгрались на последней минуте стартовой трети поединка. Станислав Лопачук завершил комбинацию, начатую Евгением Ковыршиным и Алексеем Виноградовым.

Во втором периоде хоккеисты "Юности" изрядно ошибались. Этим воспользовались соперники, которые трижды заставили капитулировать вратаря минчан. Шайбы на свой счет записали Виталий Пинчук, Захар Полищук и Антон Угольников. Правда, минчане в концовке этого отрезка поединка смогли уменьшить разницу в счете. Вторую шайбу для столичной команды забросил Максим Рассейкин, когда его дружина находилась в большинстве.

Стремясь внести окончательный перелом в матч, тренеры "Юности" пошли на смену вратаря. Александра Осипкова сменил Сергей Большаков. Эта замена пошла на пользу многократным чемпионам Беларуси. Они воспряли духом, стали меньше ошибаться и смогли не только выровнять счет, но и забросить победную шайбу. Отличились Денис Мингалеев, Сергей Дрозд и Кирилл Тютяев. Отметим, что страж ворот минской дружины смог записать на свой счет ассистентский балл.

Жлобинская команда попыталась уйти от поражения, но тщетно. Минчане сохранили выгодную для них разницу в счете до финальной сирены.-0-