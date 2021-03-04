Хоккеисты "Юности" одержали вторую победу над "Брестом" в серии плей-офф чемпионата Беларуси

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" одержали вторую победу над соперниками из "Бреста" во втором матче плей-офф чемпионата Беларуси. Игра завершилась в пользу подопечных Евгения Есаулова в овертайме - 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В отличие от первой встречи команд, на сей раз брестчане дали настоящий бой фавориту. Выдержав стартовый натиск минчан, "зубры" открыли счет на 15-й минуте встречи. Забросил Федор Качан, отлично сыгравший на пятаке перед воротами многократных чемпионов Беларуси.

Пропустив, "Юность" повела планомерную осаду ворот брестчан, но шайба упорно не шла в ворота. Отлично действовал в воротах гостей голкипер Сергей Бронников. Но на 39-й минуте был бессилен и он. Бомбардир "Юности" Кирилл Тютяев использовал ошибку соперников и сравнял счет.

В заключительной двадцатиминутке минчане чаще владели шайбой, но вновь не могли забросить. Впрочем, "Брест" отвечал острыми выпадами, так что игра смотрелась. В овертайме судьбу матча решил гол Максима Рассейкина. "Юность" повела в серии до четырех побед со счетом 2:0. Теперь команды 7 и 8 марта сыграют в Бресте.

Что касается других матчей игрового дня, то "Шахтер" вновь преодолел сопротивление новополоцкого "Химика", игроки которого не удержали преимущество – 5:2 (0:0, 1:2, 4:0). Тут также 2:0 в серии, ведут подопечные Юрия Файкова. "Неман" после обидного первого поражения на сей раз не оставил шансов "Гомелю" – 5:1 (1:0, 3:1, 1:0). "Металлург-Жлобин" вновь обыграл "Динамо-Молодечно" – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).-0-

Фото Сергея Шелега