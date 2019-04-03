Хоккеисты "Юности" победили в первом матче "Неман" в финальной серии экстралиги

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" победили гродненский "Неман" со счетом 4:3 в овертайме в первом матче финальной серии экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Обе команды хорошо знакомы друг другу и старались получать максимум выгоды из ошибок соперников. Первую шайбу в прошедшей игре на "Чижовка-Арене" забросил нападающий "Юности" Кирилл Брикун - 1:0. Гродненцы еще до перерыва отыгрались, после точного броска Сергея Смурова - 1:1. Далее команды продолжили равную борьбу, которая завершилась в основное время со счетом - 3:3.
В овертайме событий на площадке хватило бы еще на один матч: и судейские ошибки, и не заброшенный гостями буллит, и удаления - все это вместилось в заключительные двадцать минут поединка. Автором победной шайбы за 50 секунд до финальной сирены стал игрок "Юности" Станислав Лопачук.
Второй матч финальной серии в экстралиге пройдет 4 апреля вновь на "Чижовка-Арене".-0-
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