Хоккеисты "Юности" проведут ответный матч 1/8 финала ЛЧ против "Ред Булл Мюнхен"

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ред Булл Мюнхен". Встреча начнется сегодня в 22:00 по минскому времени, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче немецкие хоккеисты одержали волевую победу со счетом 3:2. По ходу матча в Минске команда Александра Макрицкого вела со счетом 2:0. Шайбы забросили Егор Гайнетдинов и Иван Дроздов. Но затем "Ред Булл" сумел не только сравнять счет, но и выйти вперед.

Теперь в ответном матче "Юности" необходимо взять у соперников реванш. Обе команды подходят к противоборству в столице Баварии в отличном настроении. Минчане смогли накануне в чемпионате Беларуси уверенно разобраться со жлобинским "Металлургом" (5:2). "Ред Булл" после первого домашнего поражения в сезоне от "Томас Сабо Айс Тайгерс" (3:4) смогли вернуться на победную тропу, одолев с минимальным преимуществом "Дюссельдоф" - 1:2.

Победитель пары 1/8 финала Лиги чемпионов "Юность" - "Ред Булл Мюнхен" в следующей стадии турнира встретится со шведским "Юргорденом", одолевшим по сумме двух встреч соотечественников из "Шеллефтео" (3:3; 4:1).-0-