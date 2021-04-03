Хоккеисты "Юности" укрепили лидерство в финальной серии плей-офф Кубка Президента

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная "Юность" одержала вторую викторию над "Гомелем" на льду "Чижовка-Арены" - 5:1 (4:0, 0:1, 1:0) и укрепила лидерство в финальной серии плей-офф Кубка Президента, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало матча получилось для гомельчан обескураживающим. Уже на 19-й секунде игры счет в пользу минчан открыл Евгений Оксентюк. Не прошло и двух минут, как удвоил преимущество своей команды Александр Китаров. "Рыси" пытались отыграться, но защита соперников ошибок практически не допускала. Если же такое и случалось, на последнем рубеже отлично действовал вратарь столичной дружины Сергей Большаков. Его коллега по амплуа из Гомеля Максим Лубский в данном поединке надежностью похвастаться не мог и пропустил еще дважды.

Максим Рассейкин и Александр Китаров. После перерыва гомельчане смогли отквитать одну шайбу благодаря Вадиму Сушко, однако большего гости "Чижовка-Арены" добиться не смогли. "Юность" же в третьем периоде отличилась еще раз. Хет-трик на свой счет записал Александр Китаров, установивший окончательный счет матча.

Счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу "Юности". Серия переезжает в Гомель, где команды проведут поединки 6 и 7 апреля. -0-