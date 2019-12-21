Хоккеисты "Юности" впервые в сезоне обыграли "Неман" в гостевом матче чемпионата Беларуси

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" впервые в сезоне обыграли в гостевом матче чемпионата Беларуси соперников из гродненского "Немана" со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Александра Макрицкого провели первый период с ощутимым преимуществом. Чтобы нейтрализовать атаки минчан хозяева были вынуждены фолить. Одно из таких нарушений закончилось для них фатально. Большинство реализовал Роман Дюков.

Во втором периоде атаки минчан продолжились и действующие чемпионы Беларуси удвоили преимущество в счете. Отличился Андрей Антонов. Гродненцы приняли вызов. Началась игра в открытый хоккей, по ходу которого обе команды имели множество моментов, чтобы изменить счет. Однако вратари действовали безошибочно и победу праздновали минчане.

Таким образом, "Юность" приблизилась в турнирной таблице к "Неману" на расстояние четырех очков. Следующий матч принципиальных соперников пройдет 26 декабря в Минске.

Состоялись в рамках чемпионата Беларуси по хоккею в высшем дивизионе и другие встречи. Так, "Гомель" разгромил молодечненское "Динамо" – 6:2 (0:0, 2:0, 4:2). Солигорский "Шахтер" не оставил шансов жлобинскому "Металлургу" – 6:1 (3:1, 2:0, 1:0). -0-