ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 27 марта 2021
Минск Переменная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:30 В Праге во время акции протеста против ограничений из-за коронавируса ранен полицейский В мире
22:00 Футболисты Беларуси победили эстонцев на старте квалификации чемпионата мира  Спорт
21:45 ДТП с участием троллейбуса произошло на проспекте Независимости Происшествия
21:05 В Суэцком канале удалось сдвинуть с места севший на мель контейнеровоз В мире
20:29 Хоккеисты "Локомотива" победили ЦСКА и сравняли счет в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина Спорт
19:59 Волейболисты "Шахтера" выиграли первый матч финальной серии чемпионата Беларуси Спорт
19:39 Дебютантки женского чемпионата Беларуси потерпели крупные поражения Спорт
19:35 ФОТОФАКТ: Настоящая весна пришла в Могилев Регионы
18:58 ФОТОФАКТ: Чемпионат и первенство Беларуси по спортивным бальным танцам проходит в Минске Спорт
18:35 Пьяный протестующий с топором в рюкзаке задержан в Бресте Происшествия
18:34 СК возбуждено дело о клевете в отношении председателя участковой избирательной комиссии Происшествия
18:00 Япония стремится вдвое сократить число официальных гостей Олимпиады Спорт
17:53 Баскетболисты "Гродно-93" догнали лидеров чемпионата Беларуси Спорт
17:39 Американский фигурист Нейтан Чен выиграл золото ЧМ в Швеции Спорт
17:33 Выставка-аттракцион по мотивам мультфильмов Аллы Матюшевской откроется в Минске Афиша
16:51 Возле станции метро "Пушкинская" задержан мужчина с оружием Происшествия
16:44 С начала акций протеста в Гродненской области возбуждено 15 уголовных дел за нарушение общественного порядка Происшествия
16:34 На полигоне Брестский проходит тактическое учение белорусских десантников Регионы
16:25 Семь наград выиграли белорусские самбисты на Кубке мира в Москве Спорт
16:01 Белорусские таможенники выявили факты перемещения польских груш под видом кондитерских изделий Происшествия
15:59 "Мешков Брест" разгромил гандболистов "Машеки" в чемпионате Беларуси Спорт
15:51 В Беларуси протестная активность приближена к нулю - Чемоданова Происшествия
15:43 СК: продолжается установление обстоятельств противоправной деятельности Степана Путило и иных лиц Происшествия
15:13 Минчанин пытался вывезти в Россию 36 т металла без документов Происшествия
15:08 В Рогачевском районе мужчина разбирал дом, и на него обрушился потолок Происшествия
14:58 В Дзержинском районе сотрудники МЧС спасли провалившихся под лед лошадей Происшествия
14:52 Массовый сев ранних яровых начали в Брестской области Регионы
14:45 "Алмаз" из Дятловского района выиграл "Золотую шайбу" в младшей возрастной группе дивизиона Б Спорт
14:34 Шулейко взял на контроль две трети обращений на прямую линию Регионы
14:16 В Жодино возбуждено уголовное дело в отношении администратора деструктивного чата в Telegram Происшествия
Все новости
Все новости
Спорт
27 марта 2021, 20:29

Хоккеисты "Локомотива" победили ЦСКА и сравняли счет в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина

Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты ярославского "Локомотива", главным тренером которого является белорусский специалист Андрей Скабелка победили ЦСКА в овертайме – 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0),сравняв счет в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команды выдали зрелищную игру, по ходу которой "железнодорожники" повели в счете. Случилось это на 27-й минуте матча. После удаления игрока ЦСКА Богдана Киселевича за игру высоко поднятой клюшкой защитник "Локомотива" Денис Баранцев воспользовался представленной ему возможностью и не обрабатывая шайбу поразил ворота Ларса Юханссона броском в касание.

Отыгрались армейцы в третьем периоде. Ярославцев подвел Антон Ландер, совершивший подножку.  На пятаке перед воротами "Локомотива" после его удаления было очень жарко. В этой ситуации лучше других сориентировался Константин Окулов, реализовавший численное большинство на На 43-й минуте.Помощниками воспитанника новосибирской школы хоккея в голевом эпизоде выступили Александр Попов и Максим Шалунов.

Отметим, что на последней минуте основного времени матча "Локомотив" мог решать вопрос о победителе встречи, но  Николай Коваленко с Георгием Ивановым не смогли затолкать шайбу в ворота соперников. 

В дополнительное время матча игра "Локомотива" несколько поблекла, тогда как ЦСКА пошел вперед стремясь быстрее добиться четвертой победы в серии. Эта нацеленность на ворота Эдварда Паскуале сыграла с армейцами злую шутку. Провал на чужой половине площадки привел к тому, что шайбой завладел Андре Петерссон, мастерски выведший Владимира Ткачева к воротам соперников. На этот раз шведский голкипер ЦСКА был бессилен.

Счет в серии до четырех побед стал 3:3. Заключительная, седьмая, встреча между командами пройдет 29 марта в Москве.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
хоккей
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Футболисты Беларуси победили эстонцев на старте квалификации чемпионата мира 
Фото из архива Волейболисты "Шахтера" выиграли первый матч финальной серии чемпионата Беларуси
Фото из архива Дебютантки женского чемпионата Беларуси потерпели крупные поражения
ФОТОФАКТ: Чемпионат и первенство Беларуси по спортивным бальным танцам проходит в Минске
Фото РИА Новости Япония стремится вдвое сократить число официальных гостей Олимпиады
Фото из архива Баскетболисты "Гродно-93" догнали лидеров чемпионата Беларуси
Главное
Александр Лукашенко и Дмитрий Пиневич Лукашенко: дело чести Минздрава и НАН в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину от COVID-19
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1213 пациентов с COVID-19, выписаны 1212
Семь наград выиграли белорусские самбисты на Кубке мира в Москве
Хоккейная команда Президента вышла в финал любительского турнира
Топ-новости
Лукашенко рассказал о предотвращенном в Беларуси теракте
В Беларуси протестная активность приближена к нулю - Чемоданова
Александр Ковальчук освобожден от должности начальника УВД Миноблисполкома
Пиневич: по прогнозам, с конца марта заболеваемость COVID-19 в Беларуси возрастет
По факту размещения призывов к участию в несанкционированных мероприятиях возбуждено уголовное дело
Возле станции метро "Пушкинская" задержан мужчина с оружием
СК: продолжается установление обстоятельств противоправной деятельности Степана Путило и иных лиц
Начат прием заявок на национальный конкурс "Золотая Литера"
"Алмаз" из Дятловского района выиграл "Золотую шайбу" в младшей возрастной группе дивизиона Б
ФОТОФАКТ: В Гомеле проходит субботник по сбору средств на восстановление мемориального комплекса "Партизанская криничка"
Мезенцев: время и внешнее давление требуют от Беларуси и России более тесно объединять усилия
Установлены 23 участника августовских беспорядков в Жлобине, 15 из них осуждены - СК
Перцов: Беларусь попала в учебники политологии как страна, которая дважды избежала цветной революции
Учрежден флаг Наровли и Наровлянского района
"Восхищаемся величием нашей страны" - молодые парламентарии побывали на экскурсии во Дворце Независимости
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.