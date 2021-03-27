Хоккеисты "Локомотива" победили ЦСКА и сравняли счет в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты ярославского "Локомотива", главным тренером которого является белорусский специалист Андрей Скабелка победили ЦСКА в овертайме – 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0),сравняв счет в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команды выдали зрелищную игру, по ходу которой "железнодорожники" повели в счете. Случилось это на 27-й минуте матча. После удаления игрока ЦСКА Богдана Киселевича за игру высоко поднятой клюшкой защитник "Локомотива" Денис Баранцев воспользовался представленной ему возможностью и не обрабатывая шайбу поразил ворота Ларса Юханссона броском в касание.

Отыгрались армейцы в третьем периоде. Ярославцев подвел Антон Ландер, совершивший подножку. На пятаке перед воротами "Локомотива" после его удаления было очень жарко. В этой ситуации лучше других сориентировался Константин Окулов, реализовавший численное большинство на На 43-й минуте.Помощниками воспитанника новосибирской школы хоккея в голевом эпизоде выступили Александр Попов и Максим Шалунов.

Отметим, что на последней минуте основного времени матча "Локомотив" мог решать вопрос о победителе встречи, но Николай Коваленко с Георгием Ивановым не смогли затолкать шайбу в ворота соперников.

В дополнительное время матча игра "Локомотива" несколько поблекла, тогда как ЦСКА пошел вперед стремясь быстрее добиться четвертой победы в серии. Эта нацеленность на ворота Эдварда Паскуале сыграла с армейцами злую шутку. Провал на чужой половине площадки привел к тому, что шайбой завладел Андре Петерссон, мастерски выведший Владимира Ткачева к воротам соперников. На этот раз шведский голкипер ЦСКА был бессилен.

Счет в серии до четырех побед стал 3:3. Заключительная, седьмая, встреча между командами пройдет 29 марта в Москве.-0-