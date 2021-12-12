Важнейшая победа "Динамо": хоккеисты минского клуба обыграли "Йокерит" из Хельсинки в чемпионате КХЛ

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" обыграли "Йокерит" из Хельсинки в домашнем матче чемпионата КХЛ. Подопечные Крэйга Вудкрофта были сильнее со счетом 5:3 (0:0, 2:1, 3:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

С первых минут матча хоккеисты "Йокерита" включили высокий прессинг и у минчан уходило немало усилий чтобы его преодолевать. Хорошие моменты были у форварда минчан Марио Кемпе, однако Андерс Линдбек выручил "джокеров". Финские гости, стремившиеся захватить инициативу ответили опасным броском Тему Турунена.

Динамовцы не уступали, стараясь отодвинуть игру от своих ворот и до перерыва счет так и не был открыт. Зато во втором периоде зрители, собравшиеся на "Минск-Арене" поддержать хоккеистов, стали свидетелями сразу трех взятий ворот.

На 23-й минуте матча отличился игрок "зубров" Тэйлор Бек, который наказал вратаря гостей за нерасторопность. Андерс Линдбек не смог зафиксировать шайбу и канадский хоккеист отправил ее в ворота гостей.

Игроки финского клуба стремясь отыграться насели на ворота Патрика Рыбара. Шайба даже побывала в сетке, но ее не засчитали из-за помехи голкиперу. Далее игроки "Джокеров" слишком усердно старались отыграться и оказались в большом меньшинстве. На скамейку штрафников отправили Вели-Матти Савинайнена и Давида Скленичку.

Играя в формате 5 на 3 минчане не упустили возможности увеличить преимущество в счете. Мальте Стремвалль замкнул диагональную передачу от Тейлора Бека.

Надежду в болельщиков "Йокерита" вселил Никлас Енсен, мощным кистевым бросок с ползоны сокративший отставание до минимума. Случилось это на 30-й минуте. Далее гости еще более усилили давление на минчан, но счет остался в пользу хозяев "Минск-Арены".

В третьем периоде "джокеры" и "зубры" начали игровое время в формате 4 на 4 и вратарь финнов был вынужден изрядно потрудиться, чтобы парировать броски от Романа Горбунова. После того как команды оказались в равных составах, Тему Турунен восстановил равновесие. Шайба после броска хоккеиста попала в штангу а от нее пересекла линию ворот. Судьи взяли видеоповтор дабы убедиться, что гол в ворота минчан был. На 44-й минуте матча счет стал 2:2.

Но динамовцы не пали духом и на 46-й минуте встречи вновь вышли вперед. Никлас Енсен отпрвился на скамейку штрафников за нарушение численного состава. Этим воспользовались лидеры атаки хозяев льда. Мальте Стремвалль с острого угла вогнал шайбу в дальний верхний угол ворот Андерса Линдбека.

Но это было еще не все. На 49-й минуте Мальте Стремвалль оформил хет-трик в фирменном стиле. Броском в касание с левого круга вбрасывания.

После обидного гола Янне Ювонен сменил в воротах "Йокерита" коллегу по амплуа. Финны пошли вперед стремясь вновь отыграться им удалось забросить третью шайбу. На 48-й минуте Хенри Иконен завершил усилия своих партнеров по команде, которые к тому моменту сняли вратаря, заменив его на шестого полевого игрока. Когда до финальной сирены осталось совсем немного, тренеры "Йокерита" взяли тайм-аут. Но пропустили пятый гол. Пустые ворота поразил Роман Горбунов, установивший окончательный счет встречи. -0-

Фото Сергея Шелега