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12 октября 2021, 22:08

Хоккеисты минского "Динамо" обыграли "Кунлунь" в матче чемпионата КХЛ

Фото из архива
Фото из архива

12 октября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" обыграли "Кунлунь" в матче чемпионата КХЛ. Первая игра домашней серии завершилась в овертайме со счетом 6:5 (2:1, 3:3, 0:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане могли открыть счет уже на второй минуте встречи. Однако Тайлер Граовац, получив точную передачу, не смог переиграть Джереми Смита, с которым вышел с глазу на глаз. Игроки "Кунлуня" ответили серией атак и бросоков по воротам "зубров".

Ближе к экватору периода Спенсер Фу, воспользовавшись ошибкой динамовцев, вышел один на один с Алексеем Колосовым, но белорусский голкипер был на высоте. Минчане в долгу не остались: Маттиас Теденбю отпасовал из-за ворот на Тайлера Граоваца, но форвард не попал по воротам с пяти метров. Шайба прошла рядом со штангой. Затем отлично сыграл Кирилл Воронин, разобравшийся с соперниками и отдавший прекрасный пас на Романа Горбунова. Тому ничего не оставалось, как отправить шайбу в пустые ворота на 14-й минуте.

Второе взятие ворот "Кунлуня" случилось на 19-й минуте. Спенсер Фу покинул лед после игры с высоко поднятой клюшкой. Минчане заперли соперников в их зоне, и разыграли все как по нотам. Отличился Мальте Стремвалль, которому ассистировали Антон Линдхольм и Маттиас Теденбю.

Увы, к огорчению минских любителей хоккея разница в две шайбы долго не продержалась. Александр Суворов отправился в бокс для штрафников. В его отсутствии на льду, отличился Джейсон Фрэм. За секунду до сигнала на перерыв он точно попал шайбой в верхний угол ворот "Динамо".

После перерыва хоккеисты китайского клуба и вовсе сравняли счет. На 24-й минуте матча отличился Грег Сквайрз, заставивший капитулировать Алексея Колосова броском из правого круга вбрасывания.

После этого гола игра прошла на встречных курсах и лучше таким ходом событий воспользовались хоккеисты белорусского клуба. На 28-й минуте "зубров" вывел вперед Маттиас Теденбю, отправивший шайбу в дальний угол. Автором четвертой шайбы динамовцев стал Мальте Стремвалль. Он подкараулил отскок от борта и не оставил шансов голкиперу соперников.

Гости ответили голевым выпадом Тая Шульца, расторопнее всех сыгравшего на добивании у ворот хозяев льда.

Несмотря на обилие заброшенных шайб, команды продолжили играть в открытый хоккей. Игроки двух клубов практически не задерживались в средней зоне, и Джош Николлс сравнял счет, отправив шайбу "домик" Алексею Колосову. Отметим, что минчане играли в меньшинстве пять на три.

Через минуту после того, как составы сравнялись, минчанам вновь удалось выйти вперед. Мальте Стремвалль замкнул на дальней штанге передачу от Маттиаса Теденбю (38-я минута) и оформил хет-трик. Затем мог забрасывать Антон Линдхольм, но Джереми Смит зафиксировал шайбу, пущенную шведом в ловушку.

После второго перерыва пекинская команда осталась в меньшинстве, но минчане проявили излишнее благодушие. Расплата за это пришла на 48-й минуте. Клиффорд Пу отлично сыграл на пятаке перед чужими воротами и сравнял счет.

В конце основного времени матча "драконы" активизировались, но счет до сирены так и не изменился. В овертайме точку в поединке поставил Вдас Альмквист, забросивший шестую шайбу в ворота "Кунлуня". Это седьмая кряду виктория "Динамо" в чемпионате КХЛ. -0-

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