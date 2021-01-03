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03 января 2021, 19:30

Хоккеисты минского "Динамо" победили "Авангард" в матче чемпионата КХЛ

З января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" победили Авангард в матчах чемпионата КХЛ. Игра на "Минск-Арене" завершилась в пользу "зубров", которые уверенно сыграли в овертайме – 5:4 (0:0, 1:2, 3:2, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом периоде команды показали атакующий хоккей. Шайба практически не задерживалась в центре площадки. Острых моментов у ворот как "ястребов" так и "зубров" хватало в избытке. Но до перерыва счет так и не был открыт.

Второй период для болельщиков динамовской дружины начался обескураживающе. Павел Варфоломеев потерял шайбу на чужой синей линии и омские хоккеисты оказавшись у ворот Доминика Фурха свой шанс использовали сполна. С левого круга вбрасывания поразил дальнюю девятку Оливер Каски. Случилось это на 22-й минуте игры.

Впрочем, минчане продолжили искать пути к воротам "Авангарда". На 27-й минуте матча их старания были вознаграждены после эффектного броска в дальний угол в исполнении Райана Спунера, сравнявшего счет.

В планы гостей поражение также не входило и "ястребы" вскоре смогли вновь поразить ворота "зубров". Иржи Секач переиграл Владислава Колячонка и Доминик Фурх был бессилен после броска уроженца чешского Кладно в дальнюю девятку. Минчане не оставляли попыток сравнять счет, но до второго перерыва это им не удалось.

Третий период стартовал с того, что динамовцы контролировали шайбу в своей зоне и закономерно добились успеха. Сначала Шейн Принс вновь сравнял счет в матче, а затем Роман Горбунов вывел минскую команду вперед. Но удержать преимущество "зубры" не смогли. У омичей отличился Александр Хохлачев.

До финальной сирены команды еще по разу огорчили друг друга. Сначала Артем Демков с передачи Шейна Принса вывел минчан вперед, а затем Рид Буше оставил своей команде шансы на победу реализовав большинство.

В овертайме победу минчанам принес Шейн Принс, завершивший отличную комбинацию подопечных Крэйга Вудкрофта. -0-

Фото Дениса Костюченко

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