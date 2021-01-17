17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" победили "Северсталь" в матче чемпионата КХЛ. Игра в Череповце завершилась по буллитам в пользу команды Крэйга Вудкрофта, со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало первого периода прошло в спокойном ключе. Обе команды предпочли не рисковать, сделав ставку на надежную игру в обороне. Тем не менее у ворот минчан то и дело возникали опасные моменты. Впрочем, Доминик Фурх играл весьма надежно.

Без заброшенных шайб хоккеисты болельщиков не оставили. На 17-й минуте первая тройка динамовцев воспользовалась ошибками защитников "Северстали" и повели в счете. У "зубров" отличился Роб Клинкхаммер, которому ассистировали Шейн Принс и Павел Варфоломеев. Пропустив шайбу череповчане провели несколько опасных атак, но до перерыва счет так и не изменился.

Второй отрезок игры прошел с небольшим преимуществом хозяев площадки, которые то и дело тревожили Доминика Фурха. Чешский голкипер зубров действовал на тот момент безошибочно. Не смог пробить минского вратаря и игрок сборной Беларуси Владислав Кодола, выступающий за "Северсталь".

В третьем периоде череповчане продолжили атаковать, минчане отвечали острыми контрвыпадами. Увы, белорусская команда не дотерпела до финальной сирены шесть минут. Хозяева использовали большинство после удаления Степана Фальковского. Отличился Адам Личка, которому помогли Егор Морозов и Йоонас Няттинен. Минчане попытались решить судьбу встречи в свою пользу до сигнала о завершении третьего периода, однако их атакам не хватало точности в завершающей стадии атак.

Кроме того, у "зубров" порой возникали проблемы, с тем чтобы закрепиться в зоне соперников. Впрочем, у гостей с созиданием в атаке также мало что получалось из-за прессинга минчан. Встреча плавно перетекла в овертайм.

В дополнительное время у минчан могли отличиться Кирилл Воронин, Роман Горбунов и Шейн Принс, но увы, защита и голкипер "Северстали" сыграли безошибочно. Таким образом, судьба матча решилась в серии буллитов. Победу "зубрам" принесли точные броски Александра Когалева и Александра Варфоломеева.

Следующий матч минчане проведут 19 января против хоккеистов "Сочи".