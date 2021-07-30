Хоккеисты минского "Динамо" победили "Сибирь" в домашнем спарринге

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" одержали первую викторию в предсезонных контрольных матчах, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на льду минской "Чижовка-Арены" динамовцы выиграли в овертайме у гостей из новосибирской "Сибири" - 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0). В составе победителей хет-трик оформил Денис Мосалев, еще одну шайбу забросил Александр Когалев.

В первом спарринге подопечные Крэйга Вудкрофта проиграли в Минске гостям из владивостокского "Адмирала" в серии послематчевых буллитов - 3:4.

Следующий контрольный поединок "зубры" проведут 6 августа в Минске с череповецкой "Северсталью".

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует в начале осени. Минское "Динамо" три первых поединка проведет на выезде: 3 сентября в гостях у московских динамовцев, 5 сентября - в Череповце с "Северсталью", 7 сентября - в Ярославле с "Локомотивом". Свой первый матч на льду "Минск-Арены" команда Крэйга Вудкрофта сыграет 10 сентября против "Автомобилиста" из Екатеринбурга.-0-