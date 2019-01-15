Хоккеисты минского "Динамо" примут подмосковный "Витязь" в матче КХЛ

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. После двух выездных поражений в чемпионате КХЛ минское "Динамо" сегодня постарается набрать очки в домашней встрече с подмосковным "Витязем", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Андрея Сидоренко в двух последних встречах показали неплохую игру, но все же проиграли двум фаворитам турнира - магнитогорскому "Металлургу" (3:4) и московскому ЦСКА (0:3). После 48 проведенных встреч минчане имеют в своем активе 32 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Их сегодняшний соперник находится на 8-й позиции, набрав 50 зачетных баллов.

В нынешнем сезоне "Динамо" и "Витязь" встречались дважды, обменявшись выездными победами - в Подольске "зубры" выиграли в серии послематчевых буллитов - 4:3, а в Минске "Витязь" взял реванш - 1:0. Всего команды провели между собой 29 поединков, в 16 из которых побеждали динамовцы.

Сегодняшний матч начнется в 19.30 на льду "Минск-Арены" и будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".-0-