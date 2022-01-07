Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Авангарду" в чемпионате КХЛ

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" потерпели поражение от омского "Авнгарда" со счетом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уже на первой минуте встречи в подмосковной Балашихе омичи вышли вперед после точного броска Наиля Якупова. В середине второго периода Кирилл Семенов, а в начале заключительной двадцатиминутки Сергей Толчинский в третий раз поразил ворота Патрика Рыбара. В двух предыдущих матчах минчане одержали волевые виктории - сначала они выиграли в гостях у череповецкой "Северстали" (5:3), а затем в Подольске в серии послематчевых буллитов оказались сильнее хоккеистов "Витязя" (4:3).

После 47 проведенных играх у "зубров" осталось 54 очка, и они по-прежнему занимают восьмое месте в турнирной таблице Западной конференции. Свой следующий матч минское "Динамо" проведет 12 января в Риге против местных динамовцев. На льду "Минск-Арены" подопечные Крейга Вудкрофта сыграют 17 января против "Северстали".

Также сегодня состоялись еще шесть матчей чемпионата КХЛ: "Адмирал" (Владивосток) - "Ак Барс" (Казань) - 4:2, "Амур" (Хабаровск) - "Спартак" (Москва) - 3:2 (в овертайме), ЦСКА (Москва) - "Витязь" (Подольск) - 3:4 (в овертайме), "Металлург" (Магнитогорск) - "Локомотив" (Ярославль) - 3:1, СКА (Санкт-Петербург) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 3:0, "Сочи" - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 4:1. Встреча "Динамо" (Рига) - "Автомобилист" (Екатеринбург) перенесена.-0-