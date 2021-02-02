Хоккеисты минского "Динамо" сыграют в гостях у "Авангарда" в матче чемпионата КХЛ

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня начнут очередную выездную серию матчей регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первую из трех гостевых встреч динамовцы проведут в подмосковной Балашихе против одного из фаворитов Восточной конференции омского "Авангарда" (начало в 19.30, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). На прошлой неделе подопечные Крэйга Вудкрофта провели четыре домашних поединка подряд, победив череповецкую "Северсталь" (2:1) и подольский "Витязь" (5:4), а также уступив нижегородскому "Торпедо" (1:3) и московскому ЦСКА (2:4). Омская команда в минувшем туре обыграла в Балашихе ярославский "Локомотив" со счетом 4:2. Сейчас минское "Динамо" занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 59 очков в 51 проведенном матче. Впереди ЦСКА, питерский СКА, "Локомотив", московское "Динамо" и финский "Йокерит". Омский "Авангард" идет вторым в Восточной конференции, имея в своем активе 71 зачетный балл после 52 встреч, лидирует казанский "Ак Барс", у которого 82 очка.

После сегодняшнего матча минские "зубры" в Подольске встретятся с "Витязем", а затем отправятся на игру с хоккеистами "Сочи", которая состоится 7 февраля.-0-