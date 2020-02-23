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23 февраля 2020, 19:47

Хоккеисты минского "Динамо" уступили казанскому "Ак Барсу" в матче чемпионата КХЛ

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили в матче чемпионата КХЛ казанскому "Ак Барсу"со счетом 4:5(0:0, 2:1, 2:4), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Казанцы на правах хозяев площадки активно начали матч, уже с первых минут напрягая бросками Михаила Карнаухова, однако он был на высоте. На пятой минуте шайба прошла мимо голкипера "Динамо", и судьи были вынуждены взять повтор для определения, было взятие ворот или нет. К счастью "зубров", после просмотра видео счет не изменился. В дальнейшем хоккеисты "Ак Барса" усилили прессинг, из которого минчане выбирались с большим трудом.

На 16-й минуте Михаил Карнаухов отбил перед собой шайбу, благо, на добивании Патрис Кормье не успел. До перерыва счет так и не изменился.

Во второй трети матча ситуация выровнялась, и на 23-й минуте Шэйн Принс открыл счет. После этого хозяева начали бросать по воротам Михаила Карнаухова со всех положений. Но вратарь белорусской команды был на месте. Впрочем, на 35-й минуте он был бессилен. Александр Педан сравнял счет броском практически от синей линии. 

Минчане не опустили руки. Через три с половиной минуты на первый план вышел Андрей Костицын, точным броском выведший свою дружину вперед.

Третий период белорусская команда также начала со взятия ворот. Эмиль Галимов, удаленный за задержку соперника клюшкой, оставил казанцев в меньшинстве, и Александр Павлович своего шанса не упустил – 3:1.

"Ак Барс" забрал шайбу под свой контроль и смог добиться нужного результата. Сначала Михаил Глухов сократил разницу в счете, а еще через пять минут Кирилл Петров сделал счет 3:3. Но на этом казанцы не остановились. В небесспорной ситуации Виктор Тихонов броском вывел свою команду вперед. Крэйг Вудкрофт взял видеоповтор, но отмены шайбы не последовало. "Ак Барс" впервые в матче повел в счете.

В дальнейшем команды еще по разу огорчили вратарей друг друга. У минчан отличился Шэйн Принс, а у казанцев шайбу забросил Данис Зарипов, установивший окончательный счет матча.

Команда из столицы Татарстана продолжает лидировать в Восточной конференции, одержав 43-ю викторию в сезоне. После матча с "Ак Барсом" подопечные Крэйга Вудкрофта 25 февраля сыграют на домашней арене против ярославского "Локомотива".-0-

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