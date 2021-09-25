Хоккеисты минского "Динамо" уступили СКА в матче чемпионата КХЛ

25 сентября/26 сентября Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили санкт-петербургскому СКА в матче чемпионата КХЛ. Игра не в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта завершилась в овертайме со счетом 1:2 (0:0,1:1,0:0,0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

С трибун "Минск-Арены" за действиями хоккеистов наблюдали 12617 зрителей и игра к из радости получилась очень яркой с обоюдными шансами на успех.

Динамовцы и армейцы начали действовать без раскачки, с обоюдных атак. Сначала не сумел переиграть Алексея Колосова Андрей Кузьменко в ближнем бою. Ответом на это действие стали выпады в исполнении Кирилла Воронина и Тайлера Граоваца.

Постепенно армейцы перехватиди инициативу и отодвинуть игру со своей половины льда. Минчане перешли на действия вторым номером и старались поразить ворота Ларса Юханссона. Опасно атаковали Дмитрий Коробов и Владислав Еременко с Марио Кемпе. У питерцев могли отличиться Антон Бурдасов. Однако до перерыва счет не изменился.

Второй период наяался для минчан обескураживающе. Если Кирилл Марченко в створ ворот не попал, то Марат Хуснуллин поборолся у борта с защитниками "зубров" забрав шайбу и отправил ее в ближний от Алексея Колосова угол.

Отыгрались хозяева на 28-й минуте встречи. Получив передачу от Кирилла Воронина Роман Горбунов огорчил стража ворот СКА отправив шайбу в ближний угол.

В начале третьего периода Роман Горбунов мог отличиться ещк раз,но не скмел ьыть первым на подборе вблизи чужих ворот. Гости ответили эффектным голом, автором которого стал Кирилл Марченко. Однако шайба была заброшена высоко поднятой клюшкой и судьи оставили счет без изменений.

У СКА через пару минут после отмененного взятия ворот мог отличиться Фредерик Хендемарк, но Алексей Колосов был надежен. Затем дважды угрожал воротам минчан Антон Бурдасов, но и тут голкипер "Динамо" также действовал безошибочно.

В концовке основного времени матча минчане играли в меньшинстве. У гостей могли забрасывать Эмиль Галимов и Фредерик Хендемарк, но вновь себя с лучшей стороны показал Алексей Колосов. Однако счет до сирены ге изменился и игра перешла в овертайм.

Дополнительное время в формате 3 на 3 завершилось результативной атакой в исполнении Антона Бурдасова, который принес победу СКА.-0-