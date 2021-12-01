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01 декабря 2021, 21:59

Хоккеисты минского "Динамо" уступили СКА в матче чемпионата КХЛ

Фото из архива
Фото из архива

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили петербургскому СКА в гостевом матче чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) не в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта, сообщает корреспондент БЕЛТА. 

То, что минчанам придется нелегко, стало понятно уже на 45-й секунде встречи, когда за блокировку отправился на две минуты Адам Альмквист. Петербуржцы такой прекрасной возможностью открыть счет воспользовались сполна. Впрочем, сначала хороший момент был у Степана Фальковского. Однако игрок СКА не попал в верхний угол ворот минчан. 

Армейцы с берегов Невы были более точны. Быстрая перепасовка привела к голу. Никита Гусев отпасовал на левую штангу ворот минчан. Там уже ждал Андрей Кузьменко, который в касание нашел на пятаке возле ворот "зубров" Эмиля Галимова, отправившего шайбу в сетку ворот минчан.

Постепенно после пропущенной шайбы "Динамо" перевело игру в зону СКА. Однако до по-настоящему опасных моментов дело не доходило. Затем СКА отодвинул минчан от своих ворот и постепенно начал методично осаждать ворота белорусской команды. В одном из эпизодов Александр Волков вышел один на один с Патриком Рыбаром, но не попал по воротам.

"Зубры" ответили выпадом Тэйлора Бека, откликнувшегося на наброс Владислава Еременко от синей линии. Но Дмитрий Николаев отвел угрозу от своих владений. Тут же прошел по флангу Никита Гусев, но его бросок отразила штанга. 

Второй период активно начали гости. Однако атака Романа Горбунова с правого края взятием ворот не увенчалась. Шайба оказалась в ловушке голкипера СКА. 

Петербуржцы ответили опасными моментами в исполнении Данилы Моисеева, не попавшего в цель, и Леонида Комарова с Захаром Бардаковым. Однако последний не смог протолкнуть шайбу между щитков словацкого кипера "зубров". 

Также могли увеличивать счет в пользу армейцев Антон Бурдасов и Михаил Воробьев, а также неутомимый Никита Гусев. Но и тут Патрик Рыбар был на высоте. 

Как часто бывает в таких случаях, минчане отнеслись к возможности сравнять счет с большей бережливостью. Если Кирилл Воронин не смог сравнять счет, так как Дмитрий Николаев отбил шайбу головой, то Маттиас Теденбю, получив пас от Тэйлора Бэка, прошил вратаря СКА. Случилось это на 38-й минуте встречи. 

Третий период команды начали игрой на равных. У минчан мог забрасывать Тэйлор Бек, но голкипер соперников разгадал его замысел. Питерские хоккеисты сначала ответили броском в касание Волкова, который Патрик Рыбар парировал, затем словак выручил после попытки отличиться Эмиля Галимова. 

Но вот сольный проход Никиты Гусева, которому ассистировали Данила Моисеев и Степан Фальковский, увенчался голом. Шайба, пущенная армейцем с правого края от ближней штанги, залетела в ворота "зубров". 

После этого гола игра "раскрылась". Команды стали играть в открытый хоккей с обоюдными шансами на успех и демонстрируя отличные скорости.  У "Динамо" хороший момент не использовал Дмитрий Буйницкий. Также не смогли заставить капитулировать Дмитрия Николаева Тэйлор Бэк и Роман Горбунов. 

Незадолго до финальной сирены гости пошли ва-банк, сменив вратаря на полевого игрока и взяв тайм-аут. Но от поражения не ушли. Вновь удачно сыграл Дмитрий Николаев, отразивший бросок практически в упор от Мальте Стремвалля.

Следующий матч "Динамо" проведет 3 декабря против подмосковного "Витязя".-0-

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