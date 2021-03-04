Хоккеисты минского "Динамо" уступили СКА во втором матче первого раунда плей-офф чемпионата КХЛ

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили питерскому СКА во втором матче первого раунда плей-офф чемпионата КХЛ. Подопечные Крэйга Вудкрофта были слабее соперников со счетом 4:6 (2:4, 0:0,2:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой двадцатиминутке СКА доминировали на льду, используя огрехи минчан в обороне. Уже на второй минуте "зубры" оказались в роли отыгрывающихся после того, как защитники "Динамо" забыли у своих ворот Йоонаса Кемппайнена, который без проблем поразил ворота конкурентов. Гол еще больше воодушевил армейцев с берегов Невы, которые продолжили прессинговать. На 11-й минуте ошибка Романа Горбунова привела к тому, что гости вывели на убойную позицию нападающего Евгения Кетова, который не промахнулся. Еще через пять минут принимал поздравления товарищей по команде еще один игрок СКА Иван Морозов.

Минчане не сдались, проявили характер, и им воздалось за старания. Сначала Шейн Принс выверенным броском оформил эффектное взятие ворот. Затем удаление Евгения Кетова использовал Брендон Козун, сокративший отставание от фаворитов серии до минимума.

Впрочем, развить успех минчанам помешала очередная ошибка в обороне. Вновь забыли на пятаке перед воротами Евгения Кетова, который оформил голевой дубль. Тут же мог отличиться Антон Бурдасов, но игрок СКА не реализовал выход один на один. Гости ответили броском в штангу ворот Александра Самонова.

Во втором периоде ситуация на льду выровнялась. Минчане, видимо, поняв, что терять больше нечего, постепенно начали прибирать инициативу к своим рукам. На короткий отрезок "зубры" заперли СКА в их зоне, но извлечь дивидендов из этого команда Крэйга Вудкрофта не смогла, хотя моменты для этого были. Армейцы ближе ко второму перерыву начали играть активней, больше угрожать воротам минчан, но счет не изменился.

В третьем периоде страсти улеглись, происходили постоянные остановки в игре. Минчане играли в меньшинстве, когда Илья Усов убежал от защитников в контратаку и забросил третью шайбу в ворота СКА, который в эти минуты действовал несколько академично. Пропущенная шайба не насторожила питерцев, которые позволили минчанам сравнять счет. Вновь удаление заработал игрок СКА Евгений Кетов. "Зубры" потратили на реализацию лишнего игрока совсем немного времени. Бреннан Менелл бросил и застал голкипера врасплох. Увы, равенство на льду долго не продержалось. Удаление Александра Павловича использовал армеец Антон Бурдасов, открывший счет своим шайбам в плей-офф.

В оставшееся до финальной сирены время минчане предпринимали недюжинные усилия, чтобы отыграться, сняли с игры вратаря, Крэйг Вудкрофт взял тайм-аут, но в итоге "зубры" пропустили сами в пустые ворота. У СКА отличился Василий Подколзин с передачи Евгения Кетова.

Серия до четырех побед одной из команд переезжает в столицу Беларуси, и следующие игры 1/8 финала Кубка Гагарина состоятся на льду "Минск-Арены" 6 и 8 марта.-0-