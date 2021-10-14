Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Спартаку" в матче чемпионата КХЛ

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" не смогли переиграть московский "Спартак" в матче чемпионата КХЛ. Исход поединка в пользу российской дружины решился в овертайме – 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Зубры" к радости домашней публики взялись за дело серьезно. Сначала Антон Линдхольм бросал с двух метров но Алексей Красиков был на высоте. Затем Александр Суворов угодил шайбой в каркас ворот. Затем минчане получили право на игру в большинстве, но вновь неудачно.

Спартаковцы, сумев отстоять свои ворота после стартового натиска "Динамо", начали сами беспокоить оборонительные порядки белорусского клуба. На 11-й минуте Александр Хохлачев открыл счет, удачно сыграв на добивании после броска со средней дистанции в исполнении Сергея Широкова. Концовка периода проходила с явным перевесом гостей, которые надолго запирали "зубров" в зоне Алексея Колосова. Но до перерыва счет не изменился.

Впрочем, вторая треть матча получилась безголевой. Хотя игра проходила на встречных курсов и остроты как у ворот спартаковцев так и во владениях "Динамо" хватало с лихвой. У минчан едва не отличились Александр Суворов, Денис Мосалев, Марио Кемпе и Маттиас Теденбю. Однако, либо не хватало точности "зубрам", либо надежно действовал голкипер "Спартака".

В начале заключительной трети матча, у минчан были очевидные проблемы со входом в зону соперников. Москвичи очень широко расположились и встречали соперников на дальних подходах к своим воротам. В то же самое время не забывая об острых контратаках. Дважды после бросков Сергея Широкова шайба попадала в стойку ворот "зубров". Кроме того, Алексей Колосов действовал надежно и не позволял соперникам увеличить разницу в счете.

Постепенно динамовцы отодвинули игру от своих ворот и повели осаду владений Алексея Красикова, но шайба упорно не шла в ворота. Отличный момент был у Маттиаса Теденбю, которому отдал отличный пас Мальте Стремвалль. Затем с близкого расстояния не попал в цель Тэйлор Бек. Мог пополнить свой бомбардирский счет и Роман Горбунов.

Когда до финальной сирены оставалось около двух минут, Крэйг Вудкрофт выпустил на лед шестого полевого игрока. В одном из эпизодов Алексей Красиков выбросил на лед клюшку и минчане получили право на буллит, который четко реализовал Павел Варфоломеев. Случилось это за 50 секунд до финальной сирены. "Динамо" продолжило атаки и российский клуб мог остаться и вовсе без очков. Однако, счет не изменился и команды продолжили выяснять отношения в овертайме.

В дополнительное время победу "Спартаку" принес Йори Лехтеря, забытый защитниками у ворот "Динамо". таким образом, победная серия "зубров" прервалась на отметке семь матчей. Таким образом, покорение рекорда сезона- 2014/15, когда минское "Динамо" выигрывало в девяти встречах подряд, пока откладывается. -0-