Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Витязю" в матче чемпионата КХЛ

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили подмосковному "Витязю" в домашнем матче чемпионата КХЛ. Поединок завершился не в пользу команды Крэйга Вудкрофта - 1:4 (0:0, 1:3, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане с первых минут матча начали диктовать условия своим оппонентам из Подмосковья. На третьей минуте Тайлер Граовац бросал по воротам "Витязя", но "богатырей" спас Игорь Сапрыкин. Затем голкипер гостевой дружины выручил свою команду после серии добиваний. Далее мог огорчить "Витязь" Роман Горбунов. Но поймавший кураж вратарь подмосковной дружины был начеку.

В концовке стартовой трети матча пришлось поволноваться болельщикам "зубров". Площадку покинули нарушившие правила Адам Альмквист и Дмитрий Коробов, однако минчане выстояли, не позволив соперникам открыть счет.

Во втором периоде динамовцы вновь начали активное наступление на оборонительные ряды "Витязя". Однако Кирилл Воронин не смог переиграть вратаря при выходе один на один. Их соперники обошлись со своим шансом открыть счет едва ли не в следующей атаке более рачительно. Нико Оямяки отличным кистевым броском с десяти метров отправил шайбу в ворота Патрика Рыбара. Словак был бессилен.

Казалось бы, игра выровнялась и динамовцы стали реже появляться у ворот соперников, тогда как их соперники не раз угрожали владениям Патрика Рыбара. Но на 33-й минуте "Динамо" провело успешную атаку сходу. Илья Усов набросил на дальнюю штангу ворот Игоря Сапрыкина. Там ее подхватил Тейлор Бек, отпасовавший на Мальте Стремвалля. Тот в одно касание отправил шайбу под перекладину, сравняв счет.

Равновесие продлилось недолго. "Богатыри" агрессивно сыграли у ворот минчан и Михаил Смолин отличился шестой раз за сезон, выведя "Витязь" вперед на 36-й минуте матча. На этом неприятности минчан не закончились. Через две минуты после гола Михаила Смолина "Витязь" провел очередную эффектную атаку сходу. Кирилл Рассказов идеально попал в дальний угол ворот Патрика Рыбара после точного паса с левого фланга от Ивана Володина.

Оказавшись в сложной ситуации, после сигнала к началу третьего периода минчане пошли в атаку. Почти сразу динамовцы получили шанс. Артема Бородкина удалили за задержку соперника, но Тэйлор Бек не смог переиграть вратаря "Витязя".

Хоккеисты подмосковной команды ближе к экватору третьего периода перешли на простую игру, отбрасывая шайбу в среднюю зону и далее действуя по обстоятельствам. Впрочем, постепенно "Витязь" забрал нити игры в свои руки и на 53-й минуте ситуация для "Динамо" еще больше усложнилась.

Затяжная атака "богатырей" завершилась вторым в матче голом Кирилла Рассказова, которому ассистировал отдавший отменный пас Степан Старков.

Этот голевой успех еще больше раззадорил гостевую дружину, продолжившую атаковать ворота Патрика Рыбара. Впрочем, минчанам также удавались острые выпады. На 48-й минуте очень хороший момент был у Мальте Стремвалля. Но Игорь Сапрыкин был непробиваем.

Минуты до финальной сирены гости также провели играя первым номером, отпраздновав первую победу после четырех кряду поражений.-0-